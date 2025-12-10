ニッポン放送は１０日、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表侍ジャパンの出場全試合を実況生中継することが決まったと発表した。「ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル２０２６ワールドベースボールクラシック実況中継」と題して東京で行われる日本ラウンドだけでなく、侍ジャパンが突破した場合はアメリカで行われる準々決勝以降も生放送し、視聴者に感動と興奮を届ける。ニッポン放