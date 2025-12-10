将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝が１０日、都内で「第４７期女流王将戦就位式」に出席した。１０月開幕の三番勝負は、タイトル戦初挑戦の中七海女流三段と盤を挟み「緊張のなかに楽しみな気持ちがありました」とし、「第１局は激戦の末敗れてしまいましたが、その時にどういった結果になろうとも激戦になる予感がした。１局１局が濃密で、３局とも全く違った将棋。自分の将棋を改めて見直すきっかけになった」と振り返った。