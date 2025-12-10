社会人野球日本選手権で優勝したヤマハは１０日、来季の新体制を発表した。申原（のぶはら）直樹監督と、ヘッド兼捕手コーチの絵鳩隆雄氏は留任し、指導陣の変更はない。新加入選手は４人。静岡高で甲子園に出場し、明大へ進学して今秋のドラフト候補にも挙がった高須大雅投手、愛知・高蔵寺高３年の芹沢大地投手、大阪桐蔭から近大へ進んだ野間翔一郎捕手、そしてアナライザーとして加入する勝間田礼琉氏の計４名がチームに加