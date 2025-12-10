ＪＣＢ・ＪＡＬ・ＪＴＢの３社はこのほど、学生の創造力を起点に「旅行先にハワイを選びたくなるアイデア」を募集する共同企画「ハワイアイデアコンテスト」の最終審査会を都内で開催した。最終審査会では、全国から選ばれた学生６チームが「ハワイをもっと身近に感じてもらうための旅」というテーマで公開プレゼンテーションを実施。現地での文化体験や社会課題を絡めた企画も出るなど、学生ならではの柔軟な着眼点が光る提案