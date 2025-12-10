NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜午後8時）の第1話（今年1月5日放送）に出演し、話題を集めたセクシー女優、藤かんなが10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。14日最終回を迎える「べらぼう」への思いをつづった。藤は第1話で同業者の吉高寧々、与田りんとともに女性の裸の死体役で出演。うつぶせで背中や尻を大胆露出し、ネット上で話題となっていた。藤は「NHK大河ドラマ『べらぼう』。もう今週末が最終回。私