学生時代も読者モデルをしていたというこの友人。自分が話題の中心にいないと拗ねる傾向があるようで…ふたたび「モデル」という肩書を手に入れたことにより、それがヒートアップしていくのです！【まんが】承認欲求が強いママ(ウーマンエキサイト編集部)