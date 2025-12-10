福井県の杉本達治前知事が複数職員へのセクハラに当たるメッセージ送信を認め、辞職したことに伴う来年1月の知事選を巡り、県議会最大会派の自民党は10日、元副知事の山田賢一・福井県越前市長に立候補を要請する方針を決めた。