DeNAのともに育成選手、清水麻成投手（20）と金渕光希投手（19）が10日、初参加していた台湾「2025アジア・ウインター・ベースボール・リーグ（11月15〜12月7日）」での日程を終え2軍練習施設「DOCK」で練習を行った。将来の飛躍が期待される左右両腕。育成2年目を終えた右腕清水は、現地で5試合に登板し1先発、1勝1敗、防御率4・35。「いい経験になりました。最速で150キロが出たんです。直球を力強く投げることができて、そ