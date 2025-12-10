俳優の松⾕鷹也が、12月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。プロ野球選手を目指し活躍していた大学時代に怪我で挫折。実家での引きこもり生活から役者の道へ、人生を変えてくれた出会いについて語った。【映像】人生を変えてくれた監督28歳で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎選手を題材にした映画『栄光のバックホーム』で、主役の横田選手を演じる松⾕鷹也。元プロ野球選手の父を持