元乃木坂４６で、四代目中村橋之助と婚約した能條愛未が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。義母となる三田寛子から梨園のしきたりを「絶賛勉強中」と話した。この日は「日本の伝統文化ＳＰ」と題し、歌舞伎、相撲、日本舞踊などの世界で活躍する人が集合し、体験談を話した。その中には歌舞伎俳優の家に嫁ぐことが決まった能條も。１１月に橋之助と婚約会見を行ったばかり。明石家さんまは「梨園は大変だと