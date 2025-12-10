元兵庫県明石市長で参院議員の泉房穂氏が10日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）に出演。自身の名前について語った。オープニングで、明治安田生命の調査による「2025年生まれの人気の名前」についてトーク。パーソナリティーのフリーアナ垣花正から「泉さん、『房穂』だけ見たら女の子みたい」と名前の印象を伝えられると、「よく子供の頃間違えられたりしました」と回想。「学生時代班分けがあっ