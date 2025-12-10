Netflixのアニメ作品「K−POPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナルサウンドトラック「Golden」が、米ゴールデングローブ最優秀オリジナルソング候補に選定された。8日にゴールデングローブ組織委員会が発表した「第83回ゴールデングローブアワード（GOLDEN GLOBES AWARDS）」候補に名前が挙がった。「Golden」は、作品の中の仮想ガールグループ、ハントリックスがハイライト場面を飾るメイン主題歌。世界的に注目され、各