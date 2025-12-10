10日13時現在の日経平均株価は前日比150.37円（-0.30％）安の5万504.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は954、値下がりは578、変わらずは71と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は90.92円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が49.14円、ＳＢＧ が32.09円、ソニーＧ が18.89円、コナミＧ が16.04円と続いている。 プラス寄与度トップはファス