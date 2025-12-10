10日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円59銭前後と、前日午後5時時点に比べ40銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円06銭前後と26銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース