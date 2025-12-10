将棋の第47期女流王将就位式が10日、東京都内で行われ、4連覇を達成した西山朋佳女流王将（30）に就位状、賞杯などが贈呈された。10月に行われた3番勝負で女流タイトル戦初出場の中七海女流三段（27）を2勝1敗で下した西山は「3局とも内容の濃い将棋でとても勉強になったシリーズ。今回の結果を糧にまた精進してまいります」とあいさつした。