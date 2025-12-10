INI佐野雄大（25）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。佐野は会場を見渡し「不思議の国に来ているような感覚がある。ここだけの魅力があっていいなと思いました。メンバーの後藤威尊くんが写真を撮るので、威尊くんに（来場を）おすすめしたいと思います」と話した。クリスマスの思い出は「去年か2年前に初めてクリスマスマーケットに行ったんです。1人