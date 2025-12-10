WBC侍ジャパンの井端弘和監督（50）が日本時間10日、フロリダ州オーランドで行われているMLBウインターミーティングに来場し、来年3月に開催されるWBCの監督会見に出席した。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦現在、日本人メジャーリーガーではドジャースの大谷翔平（31）が参加を表明している中、指揮官は他の選手らとの進捗状況について「MLBからの返事待ちというところで、な