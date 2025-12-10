タレントの山口もえ（48）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二（60）との子供との触れ合いでの“残念なこと”を明かす場面があった。この日は山口とエッセイスト、歌人の俵万智氏をゲストに迎え、短歌を通じたトークを展開。山口は「雪だるま最高傑作できたのに数日経ったら忘れてる」と子供が作った雪だるまにちなんだ短歌を詠みあげた