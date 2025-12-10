俳優塩野瑛久（30）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。塩野は会場を見渡し「ワクワクするような遊び心満載のポップアップ。輪投げや写真を撮って遊べるスペースがたくさんあるので、体験としても楽しめるんじゃないかなと思いました」と話した。今年自分に甘かったエピソードを問われると、筋トレについての苦い思い出を明かした。「体を鍛えようと決め