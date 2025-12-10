モデル谷まりあ（30）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。谷は両肩を出した黒いドレスで登場。クリスマス限定の甘い香りのコロンにちなみ、今年一番、自分に甘かったエピソードを披露。「誕生日が7月28日なんですけど、いつも海外ロケがかぶって、海外で誕生日を迎えることもあるんですけど。今年は前後で3日間オフをとって、行きたかったホテルを予約し