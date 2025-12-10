フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビTWOでは、19日〜22日に開催される『全日本フィギュアスケート選手権 2025』の全選手・全演技と「メダリスト・オン・アイス2025」を生配信・生中継・録画放送する。FODでは開会式、滑走順抽選、男女メダリスト会見、五輪代表会見も無料配信する。『全日本フィギュアスケート選手権 2025』今年はオリンピック代表最終選考会となる4年に一度の特別な全日本選手権。今大会の結果