Googleは現地時間12月5日、「Gemini 3」「Nano Banana Pro」「Antigravity」などAIサービスの大規模アップデートや、AIに関する3,000万ドル規模の教育投資、40億ドル規模のAI・クラウドインフラ投資など11月に行ったAI発表を公式ブログでまとめている。○「Gemini 3」から加速するAIサービス同社は11月に「Gemini 3」(記事)を始めとするAI関連で大きな発表を立て続けに行った。今回それらの事績を「アイデアの創出」「簡単なナビゲ