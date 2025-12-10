【ちいかわ/ハチワレ/うさぎパン（サンタ）】 販売期間：12月12日～12月28日 価格：各650円 エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンを12月12日から期間限定で販売する。価格は各650円。 クリスマス限定商品として、ちいかわたちが雪のかかったサンタ