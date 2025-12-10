ABEMAのニュース番組『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』(毎週火曜〜金曜12:00〜)が5日に配信された。『わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○父・関根勤から受け継いだ“人生は楽しい”子育て哲学番組では、関根麻里が自身の子育て観の原点として、父・関根勤から受け継いだ思いを語る場面も。幼少期、父・勤は「芸人として娘を笑わせたい」「