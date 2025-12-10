Image: Raymond Wong / Gizmodo US 少しずつ、しかし確実に増えているスマートグラス。まだ市場は初期段階にあり、スマートグラスとはこうだ！という形が定まっておらず、ハードの仕様がいろいろあるのも魅力です。数多くのモデルをレビューしている米GizmodoのPero記者ですが、今回は「音楽」にこだわったスマートグラスをかけてみました。以下、米Gizmodoのレビュー翻訳です。今、多くのハ