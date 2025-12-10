筆者の友人・ミクさん(仮名)の70代の母は、TikTokにハマって毎日何本も「これ見て！」とLINEに動画を送ってくるように。ミクさんは忙しくて再生できず、正直うっとうしく感じることも。ところがある日、母が倒れて--。病院で見返したLINEに気づいた、母の本当の想いとは。 毎日届く動画の嵐 ミクさんの70代の母は、ここ数カ月でTikTokにすっかりハマってしまったそうです。 「見てみて！」「これミクが好きそう」 料理の裏ワ