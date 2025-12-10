東海地方は、明日11日(木)まで、この時期としては過ごしやすいでしょう。12日(金)は、冬型の気圧配置となり、寒気の影響で、一気に寒くなりそうです。明日11日(木)の雨は一時的なもので、広くまとまった雨となるのは、14日(日)になりそうです。今日10日は穏やかな冬晴れ大きな天気の崩れはなさそう今日10日、本州付近は高気圧に覆われています。東海地方は、スッキリと晴れている所が多くなっていますが、岐阜県では雲の広がって