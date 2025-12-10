ファストフードチェーン「ウェンディーズ」が、今年も冬の定番メニュー「マッシュルームメルトバーガー」を含む全8種を12月11日から冬季限定で販売します。同メニューは、シャンピニオンソースとスライスしたマッシュルームをたっぷりと使用した特製チーズソースが味わえる商品で、今年はマイタケの香りと食感をプラスしたリッチなバーガー「“リッチ”マッシュルームメルトベーコネーター」「“リッチ”マッシュルームメルトベ