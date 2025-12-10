阿部サダヲ、広瀬すず、深津絵里らが出演、野田秀樹が作・演出を務めるNODA・MAPの第28回公演『華氏マイナス 320°』が、2026年4月10日より東京、同年6月6日より福岡、同年7月22日より大阪にて上演されることが決定。ティザービジュアルが解禁された。【写真】実力派キャストずらりNODA・MAP第28回公演『華氏マイナス 320°』出演陣知的にして不敵な、観客の想像をかきたてる、野田からの挑戦状のようなタイトル『華氏マイナ