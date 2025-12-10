俳優の塩野瑛久が10日、東京・表参道ヒルズで開催されたJO MALONE LONDON『Fun and Games』Pop-Up Eventフォトコールに参加した。【全身ショット】カッコイイ…レザージャケットがお似合いな塩野瑛久ポップアップイベントは“Fun＆Games”をテーマに華やかで心弾むホリデーコレクションを体感することができる。不思議の国アリスのようなカードやチェスのオブジェが並んだファンタジックな空間に、「ワクワクするような遊び心