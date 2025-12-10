お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。大物芸人について語った。「他局なんですけど、ビジネスホテルに泊まる番組をやってて」と切り出したケンコバ。その日の宿泊先を拠点に、飲み屋街を訪れるBS朝日の人気旅番組「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に触れると、「千原兄弟」千原ジュニアは「エエわ〜、うらやましいわ〜」と本音をもらした