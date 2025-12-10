大リーグ・フィリーズが９日（日本時間１０日）、公式インスタグラムを更新。「シュワバー残留」と記し、自軍からＦＡになっていたカイル・シュワバー外野手の再契約を発表した。「ＲＥ−ＳＩＧＮＥＤ（再契約）」としてシュワバーの写真を編集した画像や、今シーズン中の活躍やおもしろ場面などの写真、動画を９点も投稿した。シュワバーは今季自己最多５６本塁打をマークし、ドジャース・大谷のキングを阻止。１３２打点で