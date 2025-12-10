元「NHKうたのおねえさん」の歌手茂森あゆみ（53）が、9日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。SNS上の書き込みから受けた影響を話した。この日のテーマは他人の育児に行きすぎた指摘や批判をする「育児警察」。茂森は、自身のインスタグラムに当時高校生だった長男の弁当の画像をアップしたところ、書き込みがあった。「『成長期の男の子にこれじゃ足りないんじゃないですか』とか。それ