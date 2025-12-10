料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。白菜が美味しい季節になりましたね。寒い時期に白菜といえば、鍋。鍋料理に欠かせない食材ですが、和え物にしても美味しいんです。今回は、レンジを使ってお手軽に作る、簡単な白菜の副菜をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら白菜のツナポン酢サラダを作るのにかかる時間約10分白菜のツナポン酢サラダのカロリー約83kcal／1人分冬は白菜の美味しい季節！