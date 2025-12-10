デスク周辺のケーブルが散らかる問題には、ダイソーの貼って使う小さなホルダーがおすすめです！細身で主張しないデザインで、爪でキャッチする構造でコードが抜けにくく、必要な時にすぐ手に取れるのが嬉しいところ。パソコン脇や充電スペースに取り入れるだけでデスクが整い、作業時間が快適になる便利なツールです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ケーブルホルダー（バータイプ4）価格：￥110（税込）販売ショップ：