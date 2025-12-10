全国燗酒コンテスト実行委員会は、JR両国駅で「おでんで熱燗ステーション」を2026年1月29日から2月1日までの4日間開催する。現在は使われていない3番ホームに、赤ちょうちんやこたつを用意。全国燗酒コンテストで入賞した日本酒約10種とおでんが楽しめる。1月29日と30日は各日5回、1月31日には6回、2月1日には4回実施。いずれも各回60分の入れ替え制となる。チケットの販売は公式サイトなどで12月22日正午から開始する。料金は一般