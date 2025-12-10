ダイソーで見つけた、超ミニサイズのぽち袋。紙幣を入れるにはやや小さいですが、硬貨や小物を入れるのにちょうどいいと思って購入したところ、想像以上に便利でした！なんといってもデザインが可愛くて、紙質も良く高級感たっぷり♡ちょっとしたお小遣い、飲み物代、駐車場代などをさりげなく渡せて役立ちますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぽち袋（豆ぽち、はな）価格：￥110（税込）入り数：6枚（3柄×各2