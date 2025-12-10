ダイソーをチェックしていると、とある商品にそっくりな文具を発見！クリップと付箋が一体になったアイテムで、必要なときにサッと付箋を取り出せる便利さがポイント。ノートや参考書、書類などを挟んでおくと、勉強や作業が捗ります！なんといっても、本家の商品の約1／4の値段で買える、コスパの高さが魅力的ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリップ付箋（グレージュ系、2色×30枚）価格：￥110（税込）