エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム（NTTBP）は、日本全国のフリーWi-Fiに自動接続できるアプリ「Japan Wi-Fi auto-connect」のダウンロード件数が300万件を超えたと発表した。2019年12月に提供を開始していた。 NTT東日本グループのNTTBPが提供するJapan Wi-Fi auto-connectは、日本全国のフリーWi-Fiスポットに自動で接続・認証できるスマートフォン向けアプ