多くの官公庁、民間企業は１０日、冬のボーナス（期末・勤勉手当）の支給日を迎えた。ちょうど５７年前、師走の日本列島を震撼させた「３億円事件」が発生している。１９６８年（昭和４３年）１２月１０日午前９時３０分ごろ、東京都府中市で雨の中、白バイ警官を装った男が「爆弾が仕掛けられている」と嘘をつき、現金輸送車を乗り逃げした「３億円事件」が発生した。奪われたのは、東京芝浦電気府中工場（当時）の従業員のボ