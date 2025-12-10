米女子ゴルフツアーの来季出場をかけた「最終予選会」最終日（９日＝日本時間１０日、アラバマ州マグノリアグローブ＝パー７１、７２の２コース）、前日に日没順延となった残りラウンドが行われ、渋野日向子（２７＝サントリー）は７２で回り通算５アンダーで２４位となり、２５位以内が得られる出場権をギリギリで獲得した。２０１９年のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」優勝の渋野は今シーズン序盤から低迷し、６試合連続