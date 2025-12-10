ILLITの新曲『NOT CUTE ANYMORE』が、アメリカ・ビルボードをはじめとする世界の主要音楽チャートで存在感を強めている。【写真】モカ、金髪ギャル化？別人級ビジュアル12月9日、音楽専門メディア『ビルボード』が発表した最新チャート（12月13日付）によると、ILLITの1stシングルアルバムのタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、グローバルチャート「Global Excl. U.S.（米国除く）」で69位、「Global 200」で95位にランクインした