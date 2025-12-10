沖縄ステーキ協会(仲本貴博会長･ステージングアップ沖縄社長)は、11月29日(いい肉の日)を「沖縄ステーキの日」に制定すると発表した。同日、那覇市松山のジャンボステーキHAN’S松山店で記者会見を開き、沖縄県の観光資源･食文化として根付く“沖縄ステーキ”の普及促進を目的に、11月29日を「沖縄ステーキの日」とすることを宣言した。今後、さらなる消費拡大を目指した企画やキャンペーン、イベントなどを行っていく。また、会見