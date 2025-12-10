不動産投資で物件を一括購入するメリット 不動産投資で物件を一括購入するメリットは、以下のとおりです。 金利負担がなく総支払額を抑えられる ローン審査が不要でスムーズに購入できる 購入直後から収入が手元に残る ローン返済のプレッシャーがない それぞれ詳しく解説します。 1. 金利負担がなく総支払額を抑えられる 不動産投資ローンを利用する場合、借入れた元本に加