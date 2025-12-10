通信事業者に不正アクセスし、携帯電話の通信回線を入手したとして高校生ら2人が逮捕されました。 不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、愛媛県の男子高校生と群馬県の少年です。 警察によりますと、2人は今年8月、愛知県の女性などになりすまし、通信事業者のコンピューターに51回にわたって不正にアクセスした疑いが持たれています。 警察の調べに対し、2人は容疑を認めています。 2人はSNS