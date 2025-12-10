メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県で震度6強の地震が起きたことを想定した防災訓練が津警察署などで行われました。 10日の訓練には津警察署の警察官約100人が参加しました。 訓練では実際に交通量の多い交差点の信号を消し、警察官が手信号で車や歩行者を誘導したり、倒壊した家屋に閉じ込められた人を救助する際に使う、エンジンカッターなどの使い方を確認したりしました。 8日夜には青森県東方沖を震源とす