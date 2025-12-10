LE SSERAFIMが、米ビルボードのグローバルチャートで“ロングランヒット”の兆しを見せた。【写真】チェウォン、東京観光を満喫！「遭遇したかった」米ビルボードが12月9日に発表した最新チャート（12月13日付）によると、LE SSERAFIMの新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が「グローバル200」で38位、「グローバル(米国除く)」で23位を記録し、6週連続ランクインを果たした。ホリデーシーズンソングが多数チャートインする時