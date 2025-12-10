「茅乃舎(かやのや)だし」など和風調味料を販売する久原本家は2026年1月1日から、店頭販売限定で「めでた缶」(税込3,240円)を発売する。「めでた缶」は2026年の干支である「午(うま)」など、縁起の良いモチーフをあしらったキャニスター缶に、人気のだしスープ全5種が入ったセット。〈店舗限定「めでた缶」セット内容〉●和風･洋風･中華風だしスープ 各5本●和風だしスープ梅 3本●和風だしスープ抹茶 2本●キャニスター缶 1個「め