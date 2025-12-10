(C)カラー 1995年の「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズ放送開始から30周年を記念したBlu-ray BOX「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」が、全3形態で12月10日に発売された。価格は通常版が27,500円から。 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】 (C)カラー これまで映像商品化されていなかった劇場公開版を含むすべての