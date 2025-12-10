９日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、日本の伝統文化ＳＰと題して、歌舞伎、相撲、日本舞踊など、伝統文化に従事している人たちが集合。その中で父親と年齢が７０歳離れている歌舞伎俳優が登場した。歌舞伎俳優の中村鷹之資（２６）は、父が人間国宝の五代目中村富十郎さん。「僕は父が７０（歳になる年）のときの子」だと言い、明石家さんまも「ええ〜！」とビックリ。鷹之資は「僕が産まれたときは、